Alla scoperta di Adele Fortino | storie memoria e giornalismo in un pomeriggio speciale

Un pomeriggio dedicato a ricordare Adele Fortino, una delle firme più originali del giornalismo messinese. Un libro appena pubblicato cerca di restituire voce e memoria a questa figura importante, raccontando le sue storie e il suo modo di fare giornalismo. Tante persone si sono ritrovate per ascoltare, condividere ricordi e scoprire di più su chi ha lasciato un segno nel panorama locale. La serata ha messo in luce la forza di una donna che ha saputo distinguersi con passione e determinazione.

Un libro che restituisce voce, memoria e carattere a una delle figure più originali del giornalismo messinese. È stato presentato sabato pomeriggio negli spazi del Circolo Canottieri Thàlatta "A casa di. Adele Fortino" (Di Nicolò Editore), volume curato da Lucia Lucà Trombetta, nipote della. Il 7 febbraio alle 17:30, presso il Circolo Canottieri Thàlatta di Messina, si terrà la presentazione del volume Adele Fortino, l'arte dell'intervista come atto d'amore civile A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Adele Fortino rivive attraverso la forza delle sue interviste, testimonianze di un impegno civile e umano.

