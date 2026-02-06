Idee in azione le scuole alla scoperta delle imprese

Oggi prende il via “Idee in Azione”, il progetto promosso da Sicindustria Messina e Junior Achievement Italia. Gli studenti delle scuole superiori faranno visita alle imprese locali per capire come funzionano e cosa serve per avviare un’attività. L’obiettivo è far conoscere il mondo del lavoro direttamente ai ragazzi, coinvolgendoli in attività pratiche e incontri con imprenditori.

Parte oggi "Idee in Azione", il progetto promosso da Sicindustria Messina in collaborazione con Junior Achievement Italia per portare gli studenti delle scuole superiori alla scoperta del mondo dell'impresa. Il programma si sviluppa in quattro moduli didattici con attività di gruppo in aula e sul.

