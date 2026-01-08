Programmi TV 8 gennaio 2026 | fiction soap e film

Ecco la panoramica dei programmi TV per il 8 gennaio 2026, con fiction, soap e film. Su Rai 1 va in onda “Don Matteo”, mentre su Canale 5 è prevista la serie “Forbidden Fruit”. Sky Cinema Romance propone il film “Emma”. Una giornata ricca di proposte per gli appassionati di intrattenimento, con vari generi e stili per soddisfare diverse preferenze.

Guida ai programmi TV del 8 gennaio 2026: "Don Matteo" su Rai 1, "Forbidden Fruit" su Canale 5, "Emma" su Sky Cinema Romance. La prima serata televisiva dell' 8 gennaio 2026 vede su Rai 1 il ritorno di Don Matteo con la quindicesima stagione, un appuntamento che continua a catalizzare l'attenzione del pubblico grazie al mix di mistero, umanità e leggerezza che da sempre caratterizza la serie. Rai 2 sceglie invece l'approfondimento con Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica la serata al grande cinema documentaristico con Moonage Daydream, un viaggio visionario nell'universo creativo di David Bowie. Sul fronte Mediaset, Rete 4 conferma la sua vocazione informativa con Dritto e rovescio, mentre Italia 1 punta sull'intramontabile fascino della saga di Harry Potter con L'Ordine della Fenice.

