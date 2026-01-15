Il Comune di Riposto diffida E-Distribuzione Vasta | Nessuna tolleranza sulla qualità dei lavori stradali

Da cataniatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Riposto ha diffidato E-Distribuzione riguardo ai lavori stradali in viale Amendola, evidenziando una criticità nel ripristino dell’asfalto dopo l’intervento sui sottoservizi. La comunicazione ufficiale sottolinea l’assenza di tolleranza sulla qualità delle opere pubbliche e invita l’azienda a completare le lavorazioni nel rispetto degli standard previsti. La questione rimane sotto attenzione per garantire la sicurezza e la corretta manutenzione delle strade comunali.

Il dirigente dell’area competente sui sottoservizi del Comune di Riposto ha trasmesso una formale comunicazione a E-Distribuzione in merito a una criticità riscontrata in viale Amendola, dove i lavori di ripristino dell’asfalto, eseguiti dopo la posa di cavi nel sottosuolo, non risultano compiuti a regola d’arte, come reso noto dall'amministrazione con una nota. "In particolare - si legge - l’asfalto è stato posato a un livello superiore rispetto al piano stradale e al sistema di scolo, creando dislivelli evidenti e potenziali situazioni di pericolo per pedoni, ciclisti, motocicli, persone anziane e soggetti fragili, oltre a possibili problemi nel corretto deflusso delle acque piovane. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Artigianato, qualità e vasta offerta: il 2026 inizia con il 'Mercato dei lungarni'

Leggi anche: Il chiarimento del Comune sul dragaggio e sui lavori stradali: "Tutto sotto controllo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Confcommercio Udine: "Diffida a E-Distribuzione da 83 aziende di Lignano" - Distribuzione a nome delle imprese danneggiate dai blackout che hanno colpito Lignano nei giorni di Ferragosto, Confcommercio Udine ha raccolto 83 manifestazione ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.