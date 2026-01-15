Il Comune di Riposto diffida E-Distribuzione Vasta | Nessuna tolleranza sulla qualità dei lavori stradali

Il Comune di Riposto ha diffidato E-Distribuzione riguardo ai lavori stradali in viale Amendola, evidenziando una criticità nel ripristino dell’asfalto dopo l’intervento sui sottoservizi. La comunicazione ufficiale sottolinea l’assenza di tolleranza sulla qualità delle opere pubbliche e invita l’azienda a completare le lavorazioni nel rispetto degli standard previsti. La questione rimane sotto attenzione per garantire la sicurezza e la corretta manutenzione delle strade comunali.

Il dirigente dell’area competente sui sottoservizi del Comune di Riposto ha trasmesso una formale comunicazione a E-Distribuzione in merito a una criticità riscontrata in viale Amendola, dove i lavori di ripristino dell’asfalto, eseguiti dopo la posa di cavi nel sottosuolo, non risultano compiuti a regola d’arte, come reso noto dall'amministrazione con una nota. "In particolare - si legge - l’asfalto è stato posato a un livello superiore rispetto al piano stradale e al sistema di scolo, creando dislivelli evidenti e potenziali situazioni di pericolo per pedoni, ciclisti, motocicli, persone anziane e soggetti fragili, oltre a possibili problemi nel corretto deflusso delle acque piovane. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Artigianato, qualità e vasta offerta: il 2026 inizia con il 'Mercato dei lungarni'

Leggi anche: Il chiarimento del Comune sul dragaggio e sui lavori stradali: "Tutto sotto controllo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Confcommercio Udine: "Diffida a E-Distribuzione da 83 aziende di Lignano" - Distribuzione a nome delle imprese danneggiate dai blackout che hanno colpito Lignano nei giorni di Ferragosto, Confcommercio Udine ha raccolto 83 manifestazione ... rainews.it

DOCCIA FREDDA PER IL COMUNE DI RIPOSTO, BOCCIATI PROGETTI PER DUE ELIPORTI E UNA VIA DI FUGA facebook