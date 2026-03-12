I militari italiani hanno avviato un ritiro temporaneo dalla base di Erbil. Secondo fonti, 102 uomini sono stati già fatti tornare in Italia, mentre altri 75 sono stati spostati in Giordania. Inoltre, 141 soldati stanno ancora organizzando il loro spostamento. La decisione riguarda il contingente italiano in Iraq e si riferisce a un’azione di carattere temporaneo.

Il contingente italiano si ritira da Erbil, almeno provvisoriamente. Secondo quanto risulta al Foglio, il governo italiano ha già fatto rientrare in Italia 102 uomini, altri 75 sono stati dislocati in Giordania mentre in 141 si stanno organizzando “temporaneamente”. La decisione arriva dopo ore di consultazioni a Roma che hanno coinvolto anche la leader del Pd, Elly Schlein. “Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che è necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in medio oriente, molto preoccupante, anche in riferimento all'attacco che c'è stato alla nostra base a Erbil", ha detto la dem questa sera a Venezia, a margine di un incontro sul referendum. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I militari italiani si ritirano provvisoriamente da Erbil

Articoli correlati

Leggi anche: Droni contro base degli italiani a Erbil. Crosetto: “Militari stanno bene”

Iran, Tajani: “Nessun danno a militari italiani a Erbil. Riduciamo personale ambasciata in Iraq”“L’attacco di questa notte alla base italiana di Erbil non ha prodotto danni ai nostri militari.

Aggiornamenti e notizie su I militari italiani si ritirano...

Temi più discussi: Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; L’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno; Il ruolo dell’Italia nel Kurdistan iracheno e perché i soldati italiani sono a Erbil; Colpita la base italiana a Erbil: Personale illeso, danni alle infrastrutture. Quanti sono e cosa fanno i militari della task force.

Drone colpisce base italiana a Erbil, cos’è successo: Meloni: Vicinanza ai nostri militari, rimasti illesiNella notte tra l'11 e il 12 marzo, un drone ha colpito Camp Singara a Erbil, la base italiana in Iraq, causando danni materiali ma senza feriti ... fanpage.it

Attacco a base italiana a Erbil, Tajani: Tutti i militari italiani stanno bene(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 'Subito dopo l'attacco sono stati immediatamente in contatto con il Presidente del Consiglio Meloni e con ... notizie.tiscali.it

Gli italiani vengono a sapere dell’attacco alla base italiana di Erbil non tramite un canale istituzionale ufficiale, ma durante una diretta tv: il ministro della Difesa Crosetto invia un messaggio al leader di Avs Angelo Bonelli, dopo aver informato la premier e i due - facebook.com facebook

The @Kurdistan Regional Government ( #KRG) expresses solidarity and support for the Italian government and people following last night's attack on the Italian base in Erbil. Minister @AnoAbdoka expressed the KRG's support during his meeting with the Hea x.com