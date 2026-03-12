Il ministro degli Esteri ha confermato che nessun militare italiano è stato ferito nell’attacco alla base di Erbil, precisando che la struttura non è stata la sorgente dell’attacco con i droni. Nel frattempo, è stato annunciato un calo del personale presso l’ambasciata italiana in Iraq. La situazione rimane sotto osservazione, ma non ci sono state conseguenze dirette sui militari italiani coinvolti.

“ L’attacco di questa notte alla base italiana di Erbil non ha prodotto danni ai nostri militari. Non è certo il luogo di partenza dei droni. Probabilmente sono partiti da basi di iracheni filo-iraniani. In corso di valutazione tecnica il tipo di drone. Danni al materiale ci sono stati ma non di grande entità”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina al termine dell’incontro in videoconferenza con l’ambasciatore italiano in Iraq e il console a Erbil. “Stiamo invece riducendo” prosegue Tajani, “il personale sia dell’ambasciata a Baghdad, sia del consolato a Erbil per ragioni di sicurezza”. Questo articolo Iran, Tajani: “Nessun danno a militari italiani a Erbil. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: “Nessun danno a militari italiani a Erbil. Riduciamo personale ambasciata in Iraq”

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Tajani: “Italiani lascino Paese, in ambasciata solo personale indispensabile”

Iraq, colpita base italiana a Erbil: “personale illeso”È stata colpita da un missile (o forse un drone: non è ancora chiaro) la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq L’allarme è scattato...

Una raccolta di contenuti su Iran Tajani Nessun danno a militari...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, Tajani: la crisi incide sulla sicurezza nazionale italiana. Il ministro Crosetto: nessun alleato avvisato dagli Usa; Iran, Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani, la guerra non finirà in tempi rapidi; D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante.

Iran, Tajani: Nessun danno a militari italiani a Erbil. Riduciamo personale ambasciata in Iraq(LaPresse) L’attacco di questa notte alla base italiana di Erbil non ha prodotto danni ai nostri militari. Non è certo il luogo di partenza dei droni. Probabilmente sono partiti da basi di iracheni ... stream24.ilsole24ore.com

Crisi Iran, Tajani: italiani restate a Dubai, Oman chiude confini/ Ambasciate operative. Crosetto rientraItaliani in Medio Oriente e la task force della Farnesina dopo la crisi Iran: Tajani rassicura, nessun connazionale coinvolto, serve attesa e prudenza ... ilsussidiario.net

Guerra Iran, LNDC Animal Protection chiede misure straordinarie per il rientro degli animali - facebook.com facebook

#Iran, #Tajani: stiamo riducendo personale nostra ambasciata in #Iraq x.com