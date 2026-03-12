Droni contro base degli italiani a Erbil Crosetto | Militari stanno bene

Un attacco con droni ha colpito una base militare a Erbil, in Iraq, che ospita anche truppe italiane. Secondo quanto riferito, i militari presenti stanno bene e non ci sono stati feriti gravi. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, mentre le autorità italiane monitorano la situazione e valutano eventuali conseguenze. La base è stata interessata da un’azione militare coordinata con l’uso di droni.

Attacco iraniano alla base di Erbil in Iraq. Una base che ospita diversi contingenti tra i quali quello italiano. Nessun ferito tra i nostri militari. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. Due droni hanno colpito nella notte la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L'attacco è avvenuto alle 23.10 ora locale all'interno di Camp Singara e ha centrato l'area del bar-ristorante della base, conosciuto dai militari come 'Il Fortino'.