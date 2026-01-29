Da mercoledì 28 gennaio, su Canale 5 parte la nuova serie “Una nuova vita” con Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction sbarca in prima serata e promette di tenere incollati gli spettatori con le loro storie. La coppia di attori torna in tv dopo alcune assenze, pronti a conquistare il pubblico con una trama che si presenta ricca di emozioni e colpi di scena.

Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction, una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. La storia. Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anna Valle e Daniele Pecci tornano con la nuova serie “Una nuova vita”

Su Canale 5 arriva una nuova serie che promette suspense e colpi di scena.

