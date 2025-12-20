Bologna via Indipendenza riapre completamente martedì | terminati i lavori per il tram

Bologna, 20 dicembre 2025 - Via Indipendenza riaprirà martedì 23 dicembre. Terminati i lavori lavori di posa delle rotaie del tram e di pavimentazione la strada nel centro di Bologna torna ad essere percorribile come previsto prima delle festività natalizie e con una veste magica grazie ai versi di “Bologna è una regola” di Luca Carboni che illuminano la via. Si tratta di una strada centrale molto importante che dai viali di circonvallazione arriva all'incrocio con le vie Rizzoli e Ugo Bassi davanti a piazza Nettuno. Come annunciato tutta la strada, fino all'incrocio con via Righi e via dè Falegnami, sarà percorribile esclusivamente da pedoni e ciclisti e - quando entrerà in funzione - dal tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

