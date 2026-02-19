Fine lavori del tram a Bologna | la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera ma ci sono nuove chiusure

Il completamento dei lavori del tram a Bologna è vicino. La causa è la fine degli interventi sui cantieri della linea rossa, che hanno bloccato le zone Maggiore e Fiera per mesi. Dopo un lungo periodo di lavori e disagi, si avvicina la data di riapertura, prevista per la primavera. Tuttavia, sono state annunciate nuove chiusure temporanee per permettere gli ultimi lavori di sistemazione. La circolazione su queste aree cambierà ancora nelle prossime settimane, influenzando il traffico locale. La città si prepara a riaccendere le strade interessate.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Cantieri del tram, dopo lunghissimi (infiniti) mesi di caos e pazienza portata al limite, vanno verso la conclusione i due maxi cantieri della linea rossa del tram che hanno stravolto la zona dell’ospedale Maggiore e della Fiera. Ma prima di arrivare al sospiro di sollievo, bisogna attendere gli ultimi tocchi (a cominciare dall’ asfaltatura ) che creeranno ancora disagi. Ma la speranza e che sia l’inizio della fine dei cantieri che, ricordiamo, è fissata dal Comune a giugno 2026. Quando finiscono i lavori del tram? E quanto si è speso?. BOLOGNA. Chiusura dell' incrocio tra Via Ferrarese, Via Saliceto e via Mazza per la posa delle rotaie del tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure) Ripascimento, la Provincia accelera: si avvicina la data di inizio lavori a PontecagnanoLa Provincia di Salerno ha dato il via libera definitivo per il ripascimento a Pontecagnano. Lavori a Bologna, non solo i cantieri del tram: ecco i prossimi interventi e le strade chiuseA partire da lunedì, Bologna si prepara a un nuovo ciclo di lavori in città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal centro alla tangenziale, la mappa dei lavori della settimana; Tram a Firenze, l'antico muro di piazza Beccaria costa caro: 4,6 milioni per finire in tempo; I cantieri della metrotranvia Milano Seregno sono drammaticamente sempre fermi; Via Sacchi, lavori sulla rete del teleriscaldamento: modifiche alla linea 4 del tram. Incrocio dei Prati di Caprara: via alla riorganizzazioneÈ da segnalare inoltre che, nell’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara, Tra mercoledì 25 e sabato 28 febbraio arri ... ilrestodelcarlino.it Il tram viaggia in orario, la linea Rossa finita entro il 31 dicembre: il report sui lavoriLa ricerca di Confcommercio e Openpolis: lavori già completati al 50% per un costo complessivo di 518 milioni. Bene anche il restauro dell’Ospedale Vecchio di ... bologna.repubblica.it Metro C: fine lavori nel 2037, il cronoprogramma x.com METRO C: TUTTI IN CARROZZA NEL 2037 Tutti i numeri del cronoprogramma aggiornato, giorno per giorno. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/02/metro-c-fine-lavori-2037.html facebook