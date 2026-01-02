Stranger Things lo spinoff sarà collegato alla serie originale ma non come credete

Il finale di Stranger Things ha lasciato molte domande aperte, in particolare sul passato di Henry e sulla misteriosa pietra rossa. Lo spinoff della serie, in uscita su Netflix nei prossimi anni, promette di approfondire alcuni di questi aspetti, offrendo una nuova prospettiva collegata alla trama originale ma non come ci si aspetterebbe. Restano quindi alcuni misteri da scoprire, che potrebbero arricchire ulteriormente il universo di Stranger Things.

Il finale di serie di Stranger Things – come inevitabile in questi casi – ha diviso il pubblico tra soddisfatti e insoddisfatti, ma ha anche lasciato aperte diverse questioni, specie relative al passato di Henry, e al vero significato del contenuto della misteriosa valigetta: cos’è davvero quella pietra rossa? Come detto, la serie on offre risposte dirette al riguardo, ma il pubblico potrà saperne – forse – qualcosa di più nello spinoff, da tempo annunciato, e che arriverà su Netflix nei prossimi anni. A ribadirlo, nelle interviste di commento al series finale, sono stati gli stessi fratelli Duffer. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

