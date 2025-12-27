Salvataggio di Natale | ha un malore alla guida gli agenti si prendono cura della sua neonata

In viale Parioli una storia di Natale a lieto fine: agenti e medici hanno salvato un 35enne colto da un malore e i vigili si sono presi cura della neonata.

