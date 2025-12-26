I l nuovo anno è alle porte ed è tempo di stilare la classica lista dei buoni propositi. O, almeno, un elenco di belle e buone idee da regalarsi, anche dal fronte beauty e bellezza. Piccoli lussi che ci si vuole concedere, e che magari, solitamente si rimandano. Rituali di bellezza da provare almeno una volta. E il 2026 può essere l’occasione giusta. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Scarlett Johansson compie 41 anni: ecco la sua beauty routine Rituali di bellezza da provare nel 2026. 1. Un’esperienza olfattiva su misura. Fare una passeggiata olfattiva tra le fragranze è un’esperienza che andrebbe provata anche solo una volta nella vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ParolCinque rituali di bellezza da provare nel 2026, che si prendono cura di pelle, corCo e capelli. Ma anche del proprio "guardaroba" olfattivo

Leggi anche: Idratazione, skincare e piccoli rituali di bellezza per pelle e capelli: l'attrice 58enne racconta i segreti dietro il suo splendore senza tempo

Leggi anche: È un alleato prezioso per allentare lo stress e, più in generale, per ritrovare il proprio equilibrio. Ma come coltivare il silenzio (anche interiore) nel quotidiano? I consigli e le strategie da provare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rituali di bellezza da provare nel 2026 - ParolCinque rituali di bellezza da provare nel 2026, che si prendono cura di pelle, corCo e capelli. iodonna.it