Bollate allerta truffe | falsi volantini del Ministero per entrare nelle case

Il Comune di Bollate invita i cittadini alla massima attenzione riguardo a volantini falsi attribuiti al Ministero dell’Interno, recentemente diffusi in città. Si tratta di materiali ingannevoli utilizzati per truffe o tentativi di frode. Si raccomanda di verificare sempre le comunicazioni ufficiali e di diffidare da annunci sospetti, contribuendo così alla tutela della sicurezza e della corretta informazione all’interno della comunità.

Allerta truffe lanciata dal Comune di Bollate, per falsi volantini del Ministero dell’Interno, affissi in città. L’allarme è stato lanciato direttamente dall’Amministrazione Comunale tramite i propri canali social, con un avviso urgente rivolto a tutta la cittadinanza. Il meccanismo del raggiro Il volantino incriminato, che riporta illegalmente l’intestazione del “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle case Leggi anche: Allarme truffe a domicilio a Bollate: falsi agenti prendono di mira gli anziani Leggi anche: Sms sospetti e falsi richiami sanitari, allerta truffe a nome dell’Asp di Messina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Allarme truffe a domicilio a Bollate: falsi agenti prendono di mira gli anziani; Allarme truffe a domicilio a Bollate | falsi agenti prendono di mira gli anziani. Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle case - Allerta truffe lanciata dal Comune di Bollate, per falsi volantini del Ministero dell'Interno, affissi in città. ilnotiziario.net

Allarme truffe a domicilio a Bollate: falsi agenti prendono di mira gli anziani - Scatta l’allerta a Bollate per una serie di tentativi di truffa a domicilio segnalati nelle ultime ore sul territorio comunale. ilnotiziario.net

Allerta truffe, sempre più diffuse: ecco come tutelarsi - Le truffe sono sempre più diffuse e sofisticate, ma la conoscenza delle modalità con cui operano i truffatori e l’adozione di comportamenti prudenti possono ridurre drasticamente il rischio. corrierenazionale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.