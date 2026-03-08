A Manfredonia, nella frazione di San Salvatore – Montagna, si celebra di nuovo il tradizionale Falò di San Giuseppe. La manifestazione prevede l'accensione di grandi fuoch durante la notte, con partecipanti che si riuniscono per condividere questa tradizione. L'evento si svolge ogni anno alla stessa data, attirando residenti e visitatori della zona. La festa rappresenta un momento di incontro e di raduno comunitario.

La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle Ci sarà anche la musica ad accompagnare la serata, per cantare, ballare e divertirci insieme attorno al falò! Un momento di festa,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia. Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna!

Festa di San Giuseppe, gran falò a MattinataUna fiamma che arde da secoli e che a Mattinata unisce la comunità attorno al Gran Falò da 25 anni.

Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato...

Contenuti e approfondimenti su Manfredonia Torna il tradizionale Falò....

Argomenti discussi: MANFREDONIA SAN GIUSEPPE Manfredonia celebra la Solennità di San Giuseppe: fede, tradizione e comunità; Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna.