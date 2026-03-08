Festa di San Giuseppe gran falò a Mattinata

A Mattinata si svolge la XXV edizione del Gran Falò in occasione della festa di San Giuseppe. La tradizione prevede l’accensione di un grande falò che da venticinque anni riunisce la comunità locale. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge residenti e visitatori in un momento di convivialità e celebrazione. La fiamma illumina la notte, richiamando l’attenzione di chi assiste alla cerimonia.

Una fiamma che arde da secoli e che a Mattinata unisce la comunità attorno al Gran Falò da 25 anni. La tradizione si rinnova, le emozioni si accendono e il cuore del paese batte più forte che mai per la XXV Edizione del Gran Falò della Festa di San Giuseppe. Due giorni di fede, cultura e condivisione, in cui il fuoco diventa simbolo di unione, speranza e appartenenza.