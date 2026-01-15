Inland Empire | l' ultimo film di Lynch al cinema Rouge et Noir
Il cinema Rouge et Noir ospita il secondo appuntamento del Supercineclub con la proiezione di
Lunedì 19 gennaio secondo appuntamento per questa nuova tranche del Supercineclub del Rouge et Noir, in cartellone “Inland Empire” di David Lynch (2006, 180 min.): il film - l'ultimo della sua carriera - è anche il momento finale della rassegna "The Big Dreamer" che ci ha accompagnato in questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Martedì 20 e Mercoledì 21 concluderemo il nostro omaggio al genio di David Lynch con "INLAND EMPIRE - L'IMPERO DELLA MENTE" in versione originale sottotitolata e restaurata in 4K Un'esperienza. Inland Empire di David Lynch non è un film organico, li facebook
