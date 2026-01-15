Inland Empire | l' ultimo film di Lynch al cinema Rouge et Noir

Il cinema Rouge et Noir ospita il secondo appuntamento del Supercineclub con la proiezione di

Lunedì 19 gennaio secondo appuntamento per questa nuova tranche del Supercineclub del Rouge et Noir, in cartellone "Inland Empire" di David Lynch (2006, 180 min.): il film - l'ultimo della sua carriera - è anche il momento finale della rassegna "The Big Dreamer" che ci ha accompagnato in questi.

