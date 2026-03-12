Gli scienziati stanno studiando quali cibi portare durante le prossime missioni lunari, mentre la NASA si prepara a lanciare Artemis II. Tra le scelte alimentari, i ceci sono al centro dell’attenzione come possibile fonte di nutrimento per gli astronauti nello spazio. La questione riguarda principalmente la possibilità di coltivare queste piante in ambienti extraterrestri.

Mentre NASA prepara le prossime missioni del programma Artemis, tra cui la futura Artemis II, gli scienziati stanno affrontando una domanda molto concreta: cosa mangeranno gli astronauti sulla Luna. Una nuova ricerca guidata dall’University of Texas at Austin suggerisce una possibile risposta sorprendente: i ceci. In laboratorio, i ricercatori sono riusciti a coltivare e raccogliere con successo questa pianta utilizzando un terreno progettato per imitare il suolo lunare. Si tratta della prima volta in cui un raccolto viene prodotto in un materiale creato per simulare la superficie della Luna. Lo studio è stato condotto insieme a ricercatori della Texas A&M University ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Scientific Reports. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - I ceci, protagonisti della prima agricoltura extraterrestre

