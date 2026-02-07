Linea Verde racconta il casertano | tradizioni agricoltura e paesaggi protagonisti su Rai 1

La provincia di Caserta sarà al centro della prossima puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 8 febbraio alle 12. La trasmissione porta in tv le tradizioni, l’agricoltura e i paesaggi di questa zona, mostrando il volto autentico di un territorio ricco di storia e natura. Gli spettatori potranno scoprire le bellezze di questa terra attraverso storie e immagini che ne raccontano il carattere.

Dalla festa di Sant’Antonio Abate a Macerata Campania ai Monti Tifatini, passando per borghi, aziende agricole e sapori autentici: il viaggio domenica 8 febbraio alle 12.20 La provincia di Caserta sarà protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 8 febbraio alle ore 12.20 su Rai 1, con un viaggio che unisce tradizioni popolari, eccellenze agroalimentari e paesaggi di grande fascino. La trasmissione prenderà il via da Macerata Campania, dove la festa di Sant’Antonio Abate rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale. Nel centro storico, il santo eremita – chiamato affettuosamente “Sant’Antuono” – viene celebrato attraverso riti sacri e momenti di forte partecipazione popolare.🔗 Leggi su Casertanews.it

Sabato 13 dicembre alle ore 12 su Rai1, torna "Linea Verde Bike" con una puntata dedicata alla Campania.

