Un bergamasco tra i protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a prima vista

Federico Cortinovis, originario di Bergamo, sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di “Matrimonio a Prima Vista”, in onda a partire da mercoledì 7 gennaio alle 21. La trasmissione segue il percorso di coppie che si incontrano per la prima volta nel giorno del matrimonio, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le emozioni di questa esperienza.

Il bergamasco Federico Cortinovis sarà tra i protagonisti della nuova edizione di " Matrimonio a Prima Vista ", che prende il via mercoledì 7 gennaio alle 21.10 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Il programma, che taglia il traguardo della 16esima stagione, che vede persone single sposarsi con sconosciuti scelti da un team di esperti (psicologi, sociologi e sessuologi), senza essersi mai incontrati prima, per poi convivere e decidere se continuare insieme o divorziare dopo circa cinque settimane. Federico Cortinovis, 38 anni, di Stezzano, lavora come warehouse manager (responsabile di magazzino).

