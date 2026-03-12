I campionati del Futsal Versilia sconfitto bene le ragazze dell’Atletico

Nel campionato di Serie B di Futsal, il Versilia ha subito una sconfitta per 4-3 contro la capolista Padova in una partita combattuta. Le reti di Mangione, con una doppietta, e Galli non sono state sufficienti a evitare la sconfitta, anche se hanno contribuito a una prestazione di livello. Le ragazze dell’Atletico hanno invece ottenuto un risultato positivo nelle loro gare.

Serie B. Il Versilia perde 4-3, con onore, sul campo della capolista Padova. Vane le reti di Mangione, che ha messo a segno una doppietta, e Galli, che non evitano la sconfitta, ma l'ottimaa prestazione rimane. Classifica: Padova 47; Balca Poggese 39; Villafontana 34; Arpi Nova 32; Torrita 29; Baraccaluga 26; Versilia 25; Bagnolese 24; Livorno 23; Mattagnese 19; Le Crete e Prato 17. Giovanili Versilia. La Under 15 perso 3-2 contro lo Scintilla (Carosi, Esposito). La Under 19 vince 10-2 contro Grifoni (Vagli, Rocchiccioli 2, Lippi 2, Polloni, Neri, Barsotti, Pretari, Galli. La Under 13 vince contro Midland 8-2. Ratti 3, Galeotti 2, Maggi, Zuppardi 2.