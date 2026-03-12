Hormuz in fiamme | droni uccidono il G7 risponde

Lo stretto di Hormuz è diventato teatro di un attacco in cui un drone ha colpito la petroliera greca Zephyros nelle acque irachene. L’incidente ha provocato vittime tra l’equipaggio. Il G7 ha reagito alla situazione, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulle misure adottate. La zona resta sotto osservazione mentre si susseguono le notizie sugli sviluppi.

Lo stretto di Hormuz si trasforma in un campo di battaglia navale, dove la petroliera greca Zephyros ha subito un attacco mortale nelle acque irachene. Il G7 sta valutando l’invio di scorte militari per proteggere il traffico commerciale, mentre l’Italia esprime vicinanza dopo l’attacco alla base di Erbil. La nave battente bandiera maltese, di proprietà di armatori ciprioti, è stata colpita da un mezzo esplosivo vicino a Bassora, causando la morte di un membro dell’equipaggio e il salvataggio degli altri 21 cittadini georgiani. La tensione sale verso i leader mondiali che cercano soluzioni operative immediate. Il Vietnam del Mare: Droni e Violazione della Sovranità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz in fiamme: droni uccidono, il G7 risponde Articoli correlati I G7 pronti a usare le riserve. Missione per riaprire HormuzVedo nero «Al momento non c’è un’emergenza petrolio in Europa, non c’è pericolo sulle riserve», dice la Commissione europea, «più preoccupata dai... Hormuz bloccato: petrolio a 200 dollari, USA rispondeLo Stretto di Hormuz è diventato un punto critico dove il transito marittimo si è interrotto a causa dell’azione delle forze di sicurezza iraniane, i... Una selezione di notizie su Hormuz in fiamme droni uccidono il G7... Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Potenza di fuoco dell’Iran: missili, droni e la minaccia che può arrivare fino all’Europa; Droni su Cipro, Libano in fiamme, jet abbattuti. E Teheran colpisce centrali e raffinerie nel Golfo; Kuwait City: torre in fiamme per un attacco con droni. Video. Iran, petroliera Skylight in fiamme nello Stretto di Hormuz: colpita da un drone kamikazeLa petroliera Skylight, battente bandiera di Palau, è stata colpita da un drone kamikaze nelle prime ore di domenica 1 marzo mentre navigava all’ingresso dello Stretto di Hormuz. La nave si trova in ... affaritaliani.it Petroliere in fiamme e Brent vicino a cento dollariOraFinanza - Al tredicesimo giorno di guerra, sale di livello la risposta militare dell’Iran contro la libera navigazione nel Golfo Persico, un’area vitale per i mercati dell’energia del pianeta. Nel ... it.investing.com Solo la Cina entra a Hormuz: le sue navi passeggiano nel Golfo smerciando barili iraniani (di C. Paudice) x.com Esistono alternative allo Stretto di Hormuz per trasportare petrolio https://shorturl.at/ZRLXR - facebook.com facebook