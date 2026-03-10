I G7 pronti a usare le riserve Missione per riaprire Hormuz

I paesi del G7 hanno deciso di essere pronti a utilizzare le riserve strategiche per stabilizzare i mercati e hanno avviato una missione volta a riaprire lo stretto di Hormuz. La decisione è stata condivisa da tutte le nazioni coinvolte e riguarda anche l’adozione di altre misure per garantire la sicurezza energetica. Nessun paese si è opposto alla scelta.

Vedo nero «Al momento non c'è un'emergenza petrolio in Europa, non c'è pericolo sulle riserve», dice la Commissione europea, «più preoccupata dai prezzi che dalle forniture» Vedo nero «Al momento non c'è un'emergenza petrolio in Europa, non c'è pericolo sulle riserve», dice la Commissione europea, «più preoccupata dai prezzi che dalle forniture» I paesi del G7 sono «pronti ad adottare tutte le misure necessarie per stabilizzare i mercati, anche ricorrendo alle riserve strategiche», una conclusione raggiunta senza oppositori, con la decisione di un coordinamento anche con Fmi, Banca Mondiale, Ocse e Agenzia internazionale dell'Energia, tutti presenti alla riunione straordinaria di ieri, convocata dalla presidenza francese.