Hollow Knight | Silksong su Game Pass | Hornet protagonista

Hollow Knight: Silksong è ora disponibile su Xbox Game Pass Premium per Console, PC e Cloud Gaming. Gli abbonati al livello intermedio di Microsoft possono accedere al gioco senza costi aggiuntivi, con un accesso immediato e senza bisogno di acquistare una copia separata. La novità riguarda principalmente la presenza di Hornet come protagonista, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare il nuovo capitolo del popolare titolo.

Hollow Knight: Silksong è ora disponibile su Xbox Game Pass Premium per Console, PC e Cloud Gaming. L'accesso è immediato e senza costi aggiuntivi per gli abbonati al tier intermedio di Microsoft. Il sequel vede come protagonista Hornet, con un gameplay più agile e offensivo rispetto al predecessore. Il titolo si colloca nel genere metroidvania, noto per mappe interconnesse e progressione basata sull'acquisizione di nuove abilità. La penetrazione dei servizi in abbonamento nel mercato domestico. L'arrivo di un titolo di questa portata all'interno del catalogo di un servizio in abbonamento modifica radicalmente le dinamiche di consumo nel territorio italiano.

