Hollow Knight | Silksong un giocatore ha sconfitto tutti i boss utilizzando solo le provocazioni di Hornet

In Hollow Knight: Silksong, alcuni giocatori hanno scoperto che le provocazioni di Hornet non sono semplici effetti scenici. Un giocatore ha infatti completato tutti i boss del gioco utilizzando esclusivamente queste mosse, dimostrando un approccio originale e strategico. Questa scoperta evidenzia come elementi apparentemente minori possano offrire opportunità inattese nell’esperienza di gioco, arricchendo la comprensione delle meccaniche e delle possibilità offerte da Hollow Knight: Silksong.

In Hollow Knight: Silksong esiste un dettaglio che molti giocatori hanno ignorato per ore: la provocazione di Hornet non è solo scenica. Premendo l'apposito tasto, la protagonista urla " Garama! " per schernire i nemici, ma questa azione infligge anche danni reali. Un danno minimo, certo, tanto da sembrare irrilevante. Eppure un giocatore ha deciso di trasformare questa curiosità in una sfida estrema. Il risultato è una delle imprese più assurde e affascinanti viste nella community del gioco. Il protagonista di questa run è lo youtuber Bloblumordthe3rd, che ha battezzato la sua sfida "Garama%".

