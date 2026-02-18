Il nuovo aggiornamento di Hollow Knight Silksong ha modificato un’abilità di Hornet sconvolgendo i giocatori
Un aggiornamento di Hollow Knight Silksong ha cambiato un’abilità di Hornet, creando confusione tra i giocatori. La modifica ha coinvolto la capacità di Hornet di schivare gli attacchi, rendendo più difficile affrontare alcune boss fight. Molti utenti hanno già segnalato difficoltà durante le sessioni di gioco, soprattutto nelle parti più impegnative.
Il nuovo aggiornamento di Hollow Knight Silksong ha sorpreso la community con una modifica inaspettata a una delle abilità chiave di Hornet. Pubblicata nella notte del 17 febbraio in versione public-beta, la patch non si limita a correggere bug e traduzioni: cambia in modo sostanziale il funzionamento del “ super salto ”, alterando l’esplorazione verticale. Nel giro di poche ore i social si sono riempiti di video e reazioni incredule. Molti pensavano fosse uno scherzo, un montaggio ironico. In realtà è tutto ufficiale. La versione 1.0.29740 è stata pubblicata da Team Cherry sul ramo public-beta, specificando che si tratta di un aggiornamento in-progress. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Hollow Knight: Silksong, un giocatore ha sconfitto tutti i boss utilizzando solo le provocazioni di HornetIn Hollow Knight: Silksong, alcuni giocatori hanno scoperto che le provocazioni di Hornet non sono semplici effetti scenici.
