Hockey ghiaccio | l’Italia maschile torna in campo prima di Milano Cortina 2026 Programmata un’amichevole
La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile si prepara per una nuova fase, con un’amichevole programmata prima di Milano Cortina 2026. Dopo vent’anni, l’Italia torna a confrontarsi a livello internazionale, rafforzando la propria preparazione in vista dei prossimi impegni olimpici. Questa occasione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del team nel panorama internazionale.
Continua la preparazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, pronta a tornare dopo 20 anni esatti ad un’Olimpiade, quella di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato che gli azzurri, prima di scendere in campo per la rassegna a cinque cerchi, disputeranno una preziosa amichevole contro la Germania. La data da fissare è quella del 4 febbraio. Alle ore 19:30 i nostri ragazzi affronteranno i teutonici alla Sparkasse Arena di Bolzano, al termine di una due giorni di ritiro che si svolgerà sempre nel territorio altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio: i convocati dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Torneo maschile; Ufficializzate le Nazionali dei cinque sport sul ghiaccio: pronti 87 azzurri per i Giochi di Milano Cortina; Il Format del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026; Test match preolimpico alla Sparkasse Arena di Bolzano – Il 4 febbraio c’è Italia-Germania.
