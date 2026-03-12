Hoara Borselli con Nordio per il sì il nuovo vice del Messaggero e le altre pillole

Hoara Borselli partecipa a un evento con Nordio per sostenere il sì, mentre si dedica anche a incontri pubblici a Roma, tra convegni e presentazioni di libri. La sua agenda è ricca di impegni, dimostrando grande attività nel panorama politico e culturale della capitale. Tra le sue apparizioni, si distingue per il coinvolgimento in iniziative legate alle tematiche di destra e alla scena politica italiana.

Instancabile. Irrefrenabile. Hoara Borselli, volto di punta di quell’esercito di suffragette di destra che attanaglia la scena politica italiana dall’avvento del melonismo, non conosce sosta: le sue giornate romane sono fitte di appuntamenti pubblici, dove conduce convegni e presenta libri. Prendiamo il pomeriggio di mercoledì 11 marzo: la scatenata Borselli era a Palazzo Giustiniani, uno degli edifici del Senato della Repubblica guidato da Ignazio La Russa, per presentare nella sala Zuccari il libro di Giancarla Rondinelli, autrice televisiva e già giornalista del quotidiano Il Tempo, intitolato L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia dei cittadini nella giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

