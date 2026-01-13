Feltri dai Radicali per il Sì il ritorno di Bertinotti e le altre pillole del giorno

Il Comitato per il Sì “Pannella Sciascia Tortora” organizza una conferenza pubblica a Roma, giovedì mattina, presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina. L'incontro tratta il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e il sorteggio del CSM, offrendo un’occasione per approfondire i temi e ascoltare le diverse opinioni sul tema.

Il Comitato per il Sì “ Pannella Sciascia Tortora ” organizza una conferenza pubblica sul referendum costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati e sorteggio del Csm, in programma giovedì mattina a Roma nella sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina. Attesi gli interventi di Giorgio Spangher, Nicola Buccico, Valerio Spigarelli e Vittorio Feltri. Vittorio Feltri (foto Imagoeconomica). Tajani da Trentini a Roccella. La lunga giornata di Antonio Tajani, in qualità di ministro degli Affari Esteri: prima all’aeroporto di Ciampino per recuperare gli italiani in arrivo dal Venezuela, a cominciare da Alberto Trentini, poi al Senato a mezzogiorno e al pomeriggio alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

