Scegli la sicurezza scegli la vita | la tappa avellinese di Sii Saggio Guida Sicuro scuote i giovani

Questa mattina ad Avellino i giovani hanno assistito a un evento che fa riflettere. La Prefettura ha organizzato “Sii Saggio, Guida Sicuro”, una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Per dodici anni questa iniziativa gira l’Italia, e oggi ha coinvolto tanti ragazzi, ricordando che in strada non ci sono scuse per le scelte sbagliate.

Oggi, ad Avellino, la Prefettura ha ospitato un evento che nessuno vorrebbe mai sentire. Ma c'era, e l'hanno ascoltato in tanti: "Sii Saggio, Guida Sicuro", una campagna che, da dodici anni, gira l'Italia per ricordare che in strada non c'è spazio per le scelte sbagliate. L'incontro si è svolto al Salone degli Specchi, tra le mura di una stanza elegante, ma anche asfittica, dove si parla di vita e di morte. L'iniziativa, che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di Avellino, non è solo una lezione, ma una spinta a svegliare una generazione che spesso si sente immortale. Un programma promosso dalla Regione Campania e attuato dall'ANCI Campania, con il patrocinio di enti e istituzioni come il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Istruzione, l'Università Federico II, le Forze dell'Ordine e la RAI.

