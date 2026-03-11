In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, l'ASL di Taranto ha coinvolto gli studenti in attività di sensibilizzazione. La cerimonia si è svolta presso le strutture sanitarie locali e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del personale sanitario. L’iniziativa mira a promuovere rispetto e tutela per chi lavora nelle strutture sanitarie.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, istituita dalla Legge 14 agosto 2020 n. 113, ASL Taranto ha promosso una mattinata di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo cittadini e studenti. L’iniziativa si è svolta mercoledì 11 marzo presso il centro commerciale Porte dello Jonio. All’evento hanno preso parte il commissario straordinario della ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco, il Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione, la Psicologia del lavoro e gli studenti di due classi terze dell’Istituto “Righi” di Taranto e dell’Istituto “Perrone” di Ginosa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Violenza contro i sanitari, ASL Taranto coinvolge gli studenti nella giornata nazionale

