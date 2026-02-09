Valeria Graci su Panicucci e Pausini | Si sono divertite talmente tanto che ho dovuto smettere di imitarle

Valeria Graci racconta di aver passato una giornata divertente con Federica Panicucci e Laura Pausini. La comica dice di averle imitate talmente bene che, alla fine, ha dovuto smettere perché si sono divertite troppo. La sua simpatia emerge nei dettagli di quell’incontro, che ha lasciato tutti sorpresi.

Tra i personaggi più riusciti nella carriera da imitatrice di Valeria Graci ci sono Federica Panicucci e Laura Pausini. Alzi la mano chi non ricorda gli sketch con “la Fede, la Pani e la Cucci” oppure quelli della ‘diva’ caciarona con l’accento romagnolo. Tutti probabilmente, ma soprattutto le dirette interessate, che sembra non abbiano affatto apprezzato. Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto? chiede Antonella Clerici a Valeria Graci, ospite oggi a È Sempre Mezzogiorno. La comica la butta sul ridere, ma la sua risposta appare piuttosto eloquente: Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

