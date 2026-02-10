La frecciatina di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci | Si sono divertite talmente tanto che ho dovuto smettere di imitarle

Valeria Graci ha fatto una battuta al vetriolo durante la trasmissione di Antonella Clerici su Rai 1. L’attrice e comica ha raccontato di aver provato ad imitarle, ma si è arresa perché le due si sono divertite così tanto che non le ha più lasciato spazio. La frecciatina ha fatto sorridere il pubblico in studio.

Ospite del programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1, Valeria Graci si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Laura Pausini e Federica Panicucci. “Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto?” le ha chiesto Antonella Clerici con la comica che ha risposto: “Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione”. Valeria Graci, quindi, ha lasciato intendere che né la cantante né la conduttrice avessero gradito le sue imitazioni. “Davvero?! Ma è divertente, a me non mi imita nessuno” è stata la reazione di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Tpi.it

