Una donna di 39 anni si rivolge a un medico chiedendo se, a causa dell’età, debba saltare i test di screening e procedere subito con l’amniocentesi oppure optare per il test del DNA fetale. La decisione riguarda due possibili approcci diagnostici e viene discussa in base alle caratteristiche della donna e alle indicazioni cliniche. Il confronto tra le opzioni è al centro della sua richiesta.

Buongiorno dottore, ho 39 anni e sto decidendo se fare il DNA fetale o passare direttamente all’amniocentesi. L’età da sola è sufficiente per saltare i test di screening e fare direttamente l’amniocentesi? O sono obbligatori entrambi? Grazie Quindi chieda al suo ginecologo così da sapere il percorso corretto da seguire. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho 39 anni: devo saltare i test di screening e fare direttamente l’amniocentesi?”

Articoli correlati

Fabregas è mortificato: “Devo chiedere scusa. Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più”Scusarsi è la prima cosa che fa Cesc Fabregas quando si presenta in tv dopo Milan-Como.

Zaccagni: “Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, cosa devo fare per un’ammonizione”Il capitano della Lazio, dopo la partita con il Napoli, ha parlato della direzione arbitrale e della classifica della squadra biancoceleste.

Contenuti utili per approfondire Ho 39 anni devo saltare i test di...

Discussioni sull' argomento Comunicazione Italiana; Giorgia Cardinaletti: Amo l'idea della famiglia, mi vedo moglie e madre. Ho fatto Sanremo gratis, ma è stato bellissimo; Referendum, Meloni cita il presidente del tribunale di Brescia. Scati commenta: Mia frase estrapolata; L’imprenditore rovinato dal decreto Salvini: In una notte sono diventato spacciatore.

12 marzo 2001: 25 anni fa, in Italia veniva trasmesso il primo incontro tra Ash Ketchum e Chikorita. Siamo nel 10° episodio della serie anime Pokémon Oro e Argento, dal titolo "Un Chikorita da salvare". Nel tentativo di catturare un Chikorita selvatico, Ash m facebook

Che cos'è l'ansia sociale che ha portato Francesco (15 anni) a non uscire più di casa x.com