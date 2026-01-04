Zaccagni | Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia cosa devo fare per un'ammonizione

Dopo la partita contro il Napoli, il capitano della Lazio, Zaccagni, ha commentato la situazione della squadra, soffermandosi anche sulla sua condizione fisica. Ha infatti menzionato di avere una ferita dalla tibia alla caviglia e si è chiesto cosa fare per evitare un’ammonizione. In questo articolo, analizzeremo le indicazioni utili per la gestione di infortuni minori e le conseguenze delle sanzioni disciplinari nel calcio.

Il capitano della Lazio, dopo la partita con il Napoli, ha parlato della direzione arbitrale e della classifica della squadra biancoceleste. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Zaccagni: «Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non capisco come decidano gli arbitri» Leggi anche: Milan, Giménez: “Da mesi ho un infortunio alla caviglia. Dolore aumentato, devo fermarmi” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. PRESS CONFERENCE - Lazio, Zaccagni: Arbitraggio? Preferisco non dire nulla, non capisco come vengano applicate certe regole a volte, ma il Napoli ha fatto una grande gara; Incredibile Lang, si mimetizza da tifoso e fa un blitz a capodanno al Murales Maradona coi figli! | FOTO; Caso Lucca, annuncio Sportitalia: Il Napoli risolverà così a gennaio; Blocco soft mercato Napoli: il paradosso contabile e l’ipotesi cambio piano ammortamento | FOCUS. Zaccagni: “Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, cosa devo fare per un’ammonizione” - Il capitano della Lazio, dopo la partita con il Napoli, ha parlato della direzione arbitrale e della classifica della squadra biancoceleste ... fanpage.it

Zaccagni: «Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non capisco come decidano gli arbitri» - L'intervento di Mattia Zaccagni in conferenza stampa al termine della vittoria del Napoli in casa della sua Lazio alle 12:30. ilnapolista.it

Zaccagni: "Ho striscia di sangue sulla tibia. Secondo gol da spinta plateale. McTominay..." - Mattia Zaccagni ha commentato l'andamento della gara vinta dal Napoli soffermandosi sull'operato del direttore di gara Davide Massa di Imperia. msn.com

#Zaccagni: "Mi ero ripromesso di non parlare di arbitri e queste cose qua, perché è inutile parlarne, è difficile gestire in campo questa cosa qui. Preferisco non parlarne. Io ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, quindi non so cosa devo fare per fa x.com

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni del Match Programm in vista della supersfida di domani delle ore 12:30. I biancocelesti, infatti, affronteranno il Napoli di Antonio Conte, in piena lotta scudetto e con una striscia di tre vittorie consecu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.