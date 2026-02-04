Chiariello duro | Lucca e Lang bocciati Vergara esempio da seguire

Chiariello non le manda a dire. Durante il suo editoriale su Radio CRC, il giornalista ha criticato duramente le prestazioni di Lucca e Lang, definendoli bocciati, e ha invece elogiato Vergara come esempio da seguire. Parole forti che riflettono il momento complicato del Napoli e le scelte di squadra.

NAPOLI – Umberto Chiariello non usa giri di parole nel suo consueto editoriale su Radio CRC, analizzando senza sconti il momento del Napoli e le scelte tecniche legate al rendimento dei singoli. Nel mirino del giornalista finiscono soprattutto Lorenzo Lucca e Noa Lang, giudicati insufficienti per impatto e continuità: «La bocciatura di Lucca nasce da Eindhoven, dove non solo non tocca palla ma viene anche espulso. Prima aveva già dato segnali opachi. Poi si è perso del tutto». Stesso discorso per Lang, che secondo Chiariello non ha saputo sfruttare le opportunità ricevute: «Le occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate.

Lang e Lucca, considerati i principali candidati a lasciare Napoli a gennaio, sono ancora in rosa e a disposizione di Conte.

Domani alle 21, la sfida tra Copenaghen e Napoli in Champions League rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai play-off.

