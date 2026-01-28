ernesto bisogni un esempio da seguire per ogni insegnante

Ernesto Bisogni, noto maestro, direttore didattico e pedagogista, è morto a 97 anni. La sua lunga carriera ha lasciato un segno profondo nel mondo dell’educazione. Persona amata e rispettata, ha dedicato la vita a insegnare e a migliorare il sistema scolastico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità educativa italiana.

Ernesto Bisogni, maestro, direttore didattico, pedagogista e linguista appassionato, si è spento all’età di 97 anni. E’ morto a Grosseto ed è stato sepolto nel cimitero di San Quirico. "Con la scomparsa di Ernesto Bisogni – dice Francesca Iovenitti, dirigente scolastica – la scuola grossetana perde una delle sue voci più lucide ed autorevoli. La sua lunga vita professionale è stata dedicata all’ educazione intesa come atto civile e morale, alla formazione degli insegnanti e alla crescita degli allievi come cittadini consapevoli. Bisogni ha saputo coniugare rigore intellettuale e profonda umanità, lasciando un segno duraturo in generazioni di insegnanti ed allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

