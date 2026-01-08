Alfonso Signorini interviene per la prima volta dopo le accuse di Fabrizio Corona, emerse nel podcast Falsissimo. In questa dichiarazione, il conduttore affronta le recenti polemiche, cercando di chiarire la propria posizione e mettere fine a eventuali fraintendimenti. La sua presa di parola rappresenta un momento importante nel contesto delle conversazioni pubbliche che coinvolgono personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta dopo la bufera scatenata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Il direttore editoriale di Chi ha pubblicato una lettera sul settimanale in cui commenta la sua esperienza, mentre è indagato per estorsione e violenza sessuale. Il silenzio come scelta consapevole. “C’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. Quasi una provocazione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alfonso Signorini rompe il silenzio: le prime dichiarazioni dopo le accuse di Corona

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio: "È tutto in mano ai miei legali". Le dichiarazioni sul caso Corona

Leggi anche: SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA. ECCO LE SUE PAROLE

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Signorini rompe il silenzio su Chi dopo le accuse di Corona, il riferimento al dare senza pretendere; Antonio Medugno rompe il silenzio: Mai a letto con Signorini, ero manipolato dal mio manager; Simona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19; Medugno rompe il silenzio su Instagram: dalla notte passata a casa di Signorini alle chat mostrate da Corona.

Alfonso Signorini rompe il silenzio: "La verità, quella autentica, non ama il clamore" - Il conduttore e giornalista Alfonso Signorini ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sul settimanale Chi e spiegare il motivo del suo silenzio. comingsoon.it

Alfonso Signorini finalmente ha rotto il silenzio - Alfonso Signorini finalmente ha rotto il silenzio Intanto, ieri, dopo la denuncia per violenza ed estorsione ai danni di Antonio Medugno ... ilvicolodellenews.it