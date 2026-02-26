Un lutto doloroso colpisce Helena Prestes. La modella e influencer ha annunciato la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni. La notizia è stata condivisa dalla stessa ex del GF VIP con un breve post sui social, in cui ha chiesto rispetto e spazio per la sua famiglia in questo momento delicato. La fidanzata di Javier Martinez, di recente, si era recata in Brasile per stargli vicino durante la convalescenza. Ora, tra messaggi di cordoglio e ricordi, l’influencer si stringe alle sorelle e alla madre, mentre sui social cresce la vicinanza del pubblico che la segue. Caso Alfonso Signorini: il duro intervento di Helena Prestes L’annuncio e la richiesta di Helena Prestes. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Muore il padre di Helena Prestes: la causa e le sue parole

Le parole di Helena Prestes scelte come i fiori, rivolte ai fanHelena Prestes e l’arte di dire “grazie” a modo suo ai fan: ecco le parole della modella Non ha scritto un semplice post.

Helena Prestes sta cercando il padre: la richiesta di aiuto, cosa succedeHelena Prestes in queste ore è alla ricerca di suo padre, che si trova in Brasile.

L’Homme qui venait d’ailleurs - Drame Historique - Alex DESCAS, Jérôme ANGER & Barbara SCHULZ - FP

Temi più discussi: Rimpatrio di Ève Guerra, storia di un padre che muore due volte; Morta la bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal padre a Roma; Bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal corpo del papà: trasferita al Gemelli, muore dopo ore di agonia in ospedale; Lutto nel casertano: Agostino muore a soli 51 anni, era padre di una figlia -.

Bimba di 10 mesi muore dopo essere rimasta schiacciata nel sonno sotto il padreUna bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere rimasta schiacciata sotto il corpo del padre durante il sonno. È accaduto nel quartiere di Piazza Tevere, a Rieti. Un dramma che ha scosso l’intera ... tp24.it

Vito muore travolto da un ramo, il figlio Domenico in lacrime: Mio padre era buono. Aiutava sempre tuttiTragedia nel giardino di una villa liberty in via IV Novembre a Montecchio. L’anziano stava assistendo alla potatura di un enorme cedro. Due operai sono stati portati in ospedale sotto choc. Indaga la ... ilrestodelcarlino.it

“Ciao Papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po' di rispetto in questo momento delicato” Helena Prestes saluta così suo padre Antonio venuto a mancare, aveva 62 anni. Condoglianze - facebook.com facebook

#helena prestes, morto il papà Antonio. La modella: «Momento delicato, chiedo rispetto» x.com