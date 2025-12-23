Da quando Pantone ha svelato quello che sarà il colore guida del 2026, e forse persino da un po’ prima, non si indossa praticamente altro: dopo svariati anni è su di un neutro che è ricaduta la scelta, denominato poco casualmente Cloud Dancer. Parliamo di una sfumatura di bianco che evoca in modo istantaneo, proprio come da nome, l’immagine di una distesa di soffici nuvole e che, già solo per questo, sa infondere sconfinate pace e serenità. D’altronde, come sappiamo, il nome ed il Pantone Color of the Year non vengono scelti per caso ma sono chiamati a raccontare una storia, piuttosto, comunicando un’idea ed una sensazione ben precise: il suddetto rappresenterebbe dunque un sentimento sociale, veicolando un importante messaggio di riconnessione e proponendosi un invito al benessere psicofisico ed alla calma, in un mondo che sembra farsi sempre più caotico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anche Heidi Klum cede al fascino del Cloud Dancer: il look casual con pelliccia bianca

Leggi anche: Heidi Klum pietrifica tutti con il costume da Medusa per Halloween 2025

Leggi anche: Heidi Klum, nude look in pizzo a Parigi con la figlia Leni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anche Heidi Klum cede al fascino del Cloud Dancer: il look casual con pelliccia bianca - Il Cloud Dancer secondo Heidi Klum, come si indossa (per bene) la nuance cardine del 2026. dilei.it