Heidi Klum primo topless dell’anno per la regina del monokini

Heidi Klum torna a far parlare di sé con il suo primo topless dell’anno, confermando il suo stile naturale e senza fronzoli. La regina del monokini si mostra ancora una volta con disinvoltura, mantenendo intatta la sua immagine autentica. Un gesto semplice che sottolinea la sua naturalezza, senza eccessi o sensazionalismi, e che continua a incuriosire i suoi fan e gli ammiratori.

Anno nuovo, vecchie abitudini. Almeno per quanto riguarda quella lupacchiotta di Heidi Klum, che perde il pelo ma non il vizio. Di spogliarsi a favore di telecamere ogni volta che si trova in vacanza al caldo. Anche questa volta, Heidi è volata nell’amata isola caraibica di Saint-Barthélemy insieme al marito Tom Kaulitz e al di lui fratello gemello inseparabile Bill e ha deliziato i paparazzi appostati con il primo Senza veli dell’anno. D’altronde Heidi è senza dubbio la regina del monokini, e anche a 52 anni se lo può assolutamente permettere. IPA Heidi Klum in Senza veli a St Barths Nessuna traccia invece dei quattro figli: Len i, Henry, Johan e Lou, nati dalla sua precedente relazione con Flavio Briatore (Leni, poi adottata da Seal) e dal suo matrimonio con il cantante Seal. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it

