Hasbro | addio all’AI per Magic e D&D solo creatività umana

Hasbro ha deciso di interrompere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni di Magic e Dungeons & Dragons, puntando esclusivamente sulla creatività umana. La decisione è stata annunciata dalla direzione dell’azienda, guidata dal CEO, che ha sottolineato l’importanza del valore umano come elemento distintivo nel settore dell’intrattenimento. La scelta si inserisce in un contesto di ridefinizione delle strategie creative dell’azienda.

La scelta strategica di Hasbro: il valore umano come asset competitivo. Nel settore dell’intrattenimento, dove l’automazione digitale sta ridefinendo i processi creativi, la direzione di Chris Cocks ha tracciato una linea netta di separazione tra innovazione tecnologica e produzione artistica. Il numero uno della società ha chiarito in modo inequivocabile che i marchi storici come Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons non impiegheranno strumenti di intelligenza artificiale generativa per lo sviluppo dei loro prodotti. Questa decisione non nasce da un rifiuto cieco del progresso, ma da una valutazione pragmatica delle esigenze del pubblico e dei creatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

