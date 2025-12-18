Serena Mollicone la figlia di Tuzi | “Non si è ucciso perché ha perso l'onore dai Mottola solo fango”

Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”. Maria Tuzi, invece, insiste sulla presenza di un'onore che avrebbe impedito a suo padre di compiere certi gesti, smentendo le accuse e ricostruendo un quadro diverso rispetto alle parole di Mottola. Un confronto acceso che rivela le tensioni e le ferite di una vicenda ancora aperta.

Omicidio Mollicone, Franco Mottola: “Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall’amante” - La famiglia Mottola sta affrontando un nuovo processo dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione giudicandola "incoerente in più ... fanpage.it

Omicidio Serena Mollicone, Franco Mottola al processo d’Appello bis/ “Noi innocenti. Ruppi io la porta ma…” - Omicidio Serena Mollicone, Franco Mottola respinge accuse al processo d'Appello bis: "Noi innocenti. ilsussidiario.net

Una serie di depistaggi ha caratterizzato le indagini sull’omicidio di Serena Mollicone. A confermarlo oggi, 17 dicembre, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma è stato il maresciallo Gaetano Evangelista, che nel 2004 aveva preso il comando della stazi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.