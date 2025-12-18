Serena Mollicone la figlia di Tuzi | &#8220;Non si è ucciso perché ha perso l'onore dai Mottola solo fango&#8221;

Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”. Maria Tuzi, invece, insiste sulla presenza di un'onore che avrebbe impedito a suo padre di compiere certi gesti, smentendo le accuse e ricostruendo un quadro diverso rispetto alle parole di Mottola. Un confronto acceso che rivela le tensioni e le ferite di una vicenda ancora aperta.

Maria Tuzi ha voluto rispondere alla dichiarazioni spontanee rese ieri in aula da Franco Mottola, definendo fango le parole utilizzate per descrivere suo padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Tuzi: mio padre non si è ucciso; Omicidio Mollicone, Franco Mottola: Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall'amante.

