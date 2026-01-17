Nel 2026, Harley-Davidson presenta la sua gamma aggiornata, che spazia dalle esclusive Cvo ai modelli trike. La casa americana ha introdotto motorizzazioni riviste, dotazioni di serie più complete e soluzioni pensate per i lunghi viaggi, offrendo così una gamma rinnovata e versatile per gli appassionati.

Come ormai da tradizione, Harley-Davidson ha atteso il mese di gennaio per svelare al mondo tutte le sue novità per il nuovo anno. Per il 2026, la casa di Milwaukee ha infatti presentato una serie di nuove motociclette che faranno sicuramente ingolosire i suoi numerosi cultori: arrivano le nuove versioni Limited delle Street Glide, Road Glide e Pan America 1250, cinque esclusive varianti Cvo di altrettanti modelli e i rinnovati trike Street Glide 3 Limited e Road Glide 3. A loro si aggiunge anche la speciale serie a tiratura limitata Enthusiast Collection Liberty Edition, concepita per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti d’America per cui, però, non ci sono ancora conferme formali sull'eventuale approdo in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harley-Davidson 2026, dalle Cvo al trike tutta la gamma

Leggi anche: Dalle Cruiser alle Adventure, le prime novità di Harley-Davidson per il 2026

Leggi anche: Harley-Davidson svela in EICMA alcuni nuovi modelli 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Harley Davidson, svelati 13 nuovi modelli per il 2026: i prezzi e le caratteristiche; Harley-Davidson presenta la gamma 2026: nuove Touring, Trike, Adventure e CVO; Harley-Davidson, arrivano 13 novità per il 2026; Harley-Davidson svela le novità 2026: 13 nuovi modelli tra Touring, Trike e Adventure.

Harley-Davidson 2026, dalle Cvo al trike tutta la gamma - La casa americana ha svelato i suoi modelli per il nuovo anno con motorizzazioni aggiornate, dotazioni di serie più ricche e soluzioni dedicate ai grandi viaggiatori ... gazzetta.it