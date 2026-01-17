Harley-Davidson 2026 dalle Cvo al trike tutta la gamma
Nel 2026, Harley-Davidson presenta la sua gamma aggiornata, che spazia dalle esclusive Cvo ai modelli trike. La casa americana ha introdotto motorizzazioni riviste, dotazioni di serie più complete e soluzioni pensate per i lunghi viaggi, offrendo così una gamma rinnovata e versatile per gli appassionati.
Come ormai da tradizione, Harley-Davidson ha atteso il mese di gennaio per svelare al mondo tutte le sue novità per il nuovo anno. Per il 2026, la casa di Milwaukee ha infatti presentato una serie di nuove motociclette che faranno sicuramente ingolosire i suoi numerosi cultori: arrivano le nuove versioni Limited delle Street Glide, Road Glide e Pan America 1250, cinque esclusive varianti Cvo di altrettanti modelli e i rinnovati trike Street Glide 3 Limited e Road Glide 3. A loro si aggiunge anche la speciale serie a tiratura limitata Enthusiast Collection Liberty Edition, concepita per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti d’America per cui, però, non ci sono ancora conferme formali sull'eventuale approdo in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
New 2026 Harley-Davidson Tri Glide Ultra ? Luxury Trike Beast!
