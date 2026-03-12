Hansi Flick cuore d' oro | aiuta un bambino schiacciato contro le transenne

Durante una partita di Champions League, un bambino è stato schiacciato contro le transenne e Hansi Flick, allenatore di una squadra, è intervenuto immediatamente per aiutarlo. Nel frattempo, Harvey, tifoso del Newcastle, ha assistito alla scena e la ricorderà a lungo. L'episodio si è verificato davanti agli occhi di molti spettatori presenti allo stadio.

Harvey, tifoso del Newcastle, non dimenticherà mai la sfida di Champions League tra Newcastle e Barcellona: prima del fischio d’inizio del match, il piccolo è stato spinto ed è rimasto schiacciato contro le transenne mentre aspettava le stelle del club blaugrana per un autografo e a “salvarlo” è stato proprio Hansi Flick. Dopo il pareggio del suo Newcastle nell’andata degli ottavi di Champions, Harvey ha ricevuto la maglia autografata da Gerard Martín e ha speso parole al miele per l’allenatore tedesco protagonista di un bellissimo gesto al St James’ Park. (InstagramEl Chiringuito de Jugones). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hansi Flick, cuore d'oro: aiuta un bambino schiacciato contro le transenne Articoli correlati Leggi anche: Cancelo Inter, Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri Le cose cambiano – Hansi Flick felice al Barcellona ma ammette che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso al Real Madrid2026-01-14 15:37:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del... Contenuti utili per approfondire Hansi Flick Discussioni sull' argomento ? Barça-Atletico 2-0 | Bernal-Raphinha, mezza REMUNTADA e piano FLICK ?; Copa del Rey: Barça roars to a 3-0 win at Camp Nou, but Atlético holds firm and heads to the final after a 4-3 aggregate victory; Coppa di Spagna: preview Barcellona-Atlético Madrid; ? Barça-Atletico 3-0 | DOPPIO Bernal come Yamal, Remuntada ad un PASSO ?. Hansi Flick cuore d’oro: tutta la gratitudine del piccolo Harvey nei confronti dell’allenatore del Barcellona Harvey, tifoso del Newcastle, non dimenticherà mai la sfida di Champions tra Magpies e Barcellona: prima del fischio d’inizio del match, il piccolo è - facebook.com facebook #mercato #barcelone : Luka Vuskovic, la nouvelle piste d’Hansi Flick en défense centrale #football x.com