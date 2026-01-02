Cancelo Inter Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri

Le recenti dichiarazioni di Hansi Flick hanno riacceso le speculazioni sul futuro di João Cancelo, coinvolgendo Inter, Juventus e Barcellona. Le sue parole sembrano alimentare un confronto tra i club interessati, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento o di un ritorno. In un mercato sempre più dinamico, queste voci influenzano le strategie delle squadre e i piani dei giocatori, creando attesa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Cancelo Inter o Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri e aprono il duello di mercato con il club blaugrana. La carriera di João Cancelo è giunta a un bivio. Dopo aver rotto il suo rapporto con l’ Al-Hilal, il terzino portoghese sta valutando le possibili destinazioni per il suo futuro. Tra le opzioni più concrete ci sono l’ Inter e la Juventus, ma nelle ultime ore, alcuni media, tra cui il quotidiano spagnolo Sport, hanno sollevato anche la possibilità di un ritorno al Barcellona. João Cancelo: ritorno al Barcellona?. Il possibile ritorno al Barcellona per João Cancelo non è una pista del tutto impossibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri Leggi anche: Longari fa tremare l’Inter: «Il Barcellona sogna Bastoni. E su Cancelo…» Leggi anche: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick sostiene Lamine Yamal per riprendersi dalla delusione del Chelsea Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Al via il mercato invernale, derby Inter-Juve per Cancelo; Serie A – Ritorno di fiamma Cancelo? Derby d’Italia, duello Inter-Juve; Joao Cancelo torna in Serie A? Come era andato nei due anni in Italia tra Inter e Juventus; Cancelo in rottura con l'Al-Hilal, sondaggi per Inter e Juve. Joao Cancelo: derby di mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia - João Cancelo torna nel mirino di Juve e Inter: Mendes propone il ritorno in Serie A, ma serve un taglio drastico all’ingaggio ... milanosportiva.com

Cancelo Al Hilal, sarà addio a gennaio: Inter e Juve ci provano - Cancelo Al Hilal | Il ritorno di Joao Cancelo nel calcio europeo sta diventando rapidamente uno dei tormentoni più caldi della sessione invernale di ... news-sports.it

Cancelo accende la sfida Inter-Juventus sul mercato? Il punto sulla trattativa, c'è il pericolo Barcellona - Inter e Juventus pensano entrambe al ritorno di Joao Cancelo dopo che il terzino portoghese è stato escluso da Inzaghi all'Al- msn.com

PERCHÉ C’È LUI #Cancelo #Inter #SerieAEnilive #DAZN x.com

Pedullà - Cancelo: nuovo contatto Inter-Mendes. I nerazzurri vogliono andare fino in fondo, rispetto ai 9 milioni di ingaggio da gennaio a giugno (18 netti) ne pagherebbero 2,5-3. Per l’AlHilal è un problema molto costoso da fuori lista, la volontà del calciatore s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.