Focolaio di meningite nei locali di Napoli è tutto falso | la catena Whatsapp smentita dall'ospedale Cotugno
Recentemente è circolata una notizia riguardante un presunto focolaio di meningite nei locali di Napoli. Tuttavia, l'ospedale Cotugno ha ufficialmente smentito le voci, precisando che non ci sono conferme di epidemia né di decessi collegati. È importante verificare le fonti e affidarsi a comunicazioni ufficiali per evitare disinformazione.
L'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
