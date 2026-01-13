Focolaio di meningite nei locali di Napoli è tutto falso | la catena Whatsapp smentita dall'ospedale Cotugno

Recentemente è circolata una notizia riguardante un presunto focolaio di meningite nei locali di Napoli. Tuttavia, l'ospedale Cotugno ha ufficialmente smentito le voci, precisando che non ci sono conferme di epidemia né di decessi collegati. È importante verificare le fonti e affidarsi a comunicazioni ufficiali per evitare disinformazione.

