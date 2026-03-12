ha sparato missili da una nave a cosa punta kim

La Corea del Nord ha condotto un nuovo test missilistico dal mare, con un lancio di missili da crociera eseguito da una nave della Marina. Il miglioramento della tecnologia missilistica è stato supervisionato da Kim Jong Un, che ha seguito il secondo lancio in meno di sette giorni dal più recente cacciatorpediniere della flotta. L'evento si è verificato nel corso di una esercitazione militare.

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico dal mare. Kim Jong Un ha supervisionato il secondo lancio di missili da crociera in una settimana dal più recente cacciatorpediniere della Marina del Paese. L’evento assume particolare importanza, non solo per l’azione effettuata da Pyongyang, ma anche e soprattutto per la tempistica, ossia mentre infiamma il conflitto in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa nordcoreana Kcna, i missili sono stati lanciati dal cacciatorpediniere Choe Hyon al largo della costa occidentale, nei pressi di Nampho, hanno sorvolato il Mar Giallo prima di colpire obiettivi designati. Kim ha osservato il test tramite collegamento video da una località interna non resa nota, affiancato dalla figlia adolescente, Kim Ju Ae. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

