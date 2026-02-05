Rogoredo il sospetto si fa concreto | si punta a inchiodare l’agente che ha sparato? Difendere lo Stato non è una colpa

Da secoloditalia.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente di polizia è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato in un boschetto di Rogoredo. La scena si è svolta dopo una minaccia armata, e ora si cerca di capire se il colpo fosse giustificato o meno. La famiglia dell’uomo ucciso chiede giustizia, mentre le autorità indagano per fare luce sulla vicenda.

Un agente indagato per omicidio volontario dopo aver risposto a una minaccia armata nel boschetto dello spaccio di Rogoredo. Foti e Ronzulli denunciano il paradosso: “Indulgenti con i violenti, severi con le divise”. Ma non solo: e allora ripartiamo dalla vicenda che sta concretizzando un sospetto che rischia di trasformarsi in accusa stringente. Nel mondo alla rovescia della sinistra Ztl e di certa magistratura, la gerarchia dei valori sembra essersi capovolta: chi spaccia morte e gira armato e minaccioso viene derubricato a vittima. Mentre chi rischia la vita per garantire la sicurezza nelle nostre città finisce sul banco degli imputati con le accuse più infamanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rogoredo, il sospetto si fa concreto: si punta a inchiodare l’agente che ha sparato? Difendere lo Stato non è una colpa

