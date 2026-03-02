La WWE ha annunciato che i Demolition saranno inseriti nella Hall of Fame 2026, aggiungendo un nome storico alla lista. La classe di quest’anno include anche AJ Styles e Stephanie McMahon, rendendo l’elenco particolarmente ricco di figure di rilievo. La cerimonia si avvicina e i fan attendono con interesse ulteriori dettagli sugli eventi e sui prossimi annunci.

La classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e Stephanie McMahon a popolarla. E’ notizia delle ultime ore, però, che anche un tag team iconico, uno dei più famosi degli anni ’80, prenderà posto tra gli immortali della WWE. Si tratta di Ax & Smash, anche conosciuti come Demolition. I due hanno ricevuto la notizia nel corso di una videochiamata con Undertaker, che li ha informati del loro ingresso. Chi sono i Demolition e le tensioni con la WWE. I Demolition sono stati uno dei tag team più di successo dei tardi anni ’80, formato da Bill Eadie (Ax) e Barry Darsow (Smash), e sicuramente hanno avuto un grande impatto nella divisione di coppia nel periodo del boom della WWF. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i Demolition

